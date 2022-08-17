Исследование: Около половины избирателей в Москве предпочитают онлайн-голосование

42,6% избирателей в Москве предпочитают дистанционный формат голосования. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, которые приводит агентство городских новостей «Москва». Эксперты уверены в том, что рост числа желающих голосовать дистанционно связан с усовершенствованием московской платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В сообщении отмечается, что ДЭГ наиболее популярен у молодежи: 61% респондентов в возрасте до 29 лет намерены голосовать онлайн. Отказаться от личного посещения избирательных участков также готовы 59% избирателей в возрасте 30-44 года и 46% в возрасте 45-59 лет.

По данным исследования, осведомленность москвичей о предстоящих муниципальных выборах с начала лета выросла почти в три раза: уже 32,6% избирателей владеют информацией о выборах и это при условии, что агитационная кампания только набирает обороты.