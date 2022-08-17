Исследование: Около половины избирателей в Москве предпочитают онлайн-голосование
42,6% избирателей в Москве предпочитают дистанционный формат голосования. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, которые приводит агентство городских новостей «Москва». Эксперты уверены в том, что рост числа желающих голосовать дистанционно связан с усовершенствованием московской платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
В сообщении отмечается, что ДЭГ наиболее популярен у молодежи: 61% респондентов в возрасте до 29 лет намерены голосовать онлайн. Отказаться от личного посещения избирательных участков также готовы 59% избирателей в возрасте 30-44 года и 46% в возрасте 45-59 лет.
По данным исследования, осведомленность москвичей о предстоящих муниципальных выборах с начала лета выросла почти в три раза: уже 32,6% избирателей владеют информацией о выборах и это при условии, что агитационная кампания только набирает обороты.
Как отмечают в мэрии, в этом году избирателям не нужно заранее подавать заявку для участия в онлайн-голосовании, достаточно просто подтвержденной учетной записи на официальном портале мэра и правительства Москвы. Принять решение о способе голосования можно непосредственно в один из дней выборов.
Исследование проводилось с 10 по 12 августа социологической группой Russian Field.
Ранее на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Московском парламентском центре заявили о том, что убедиться в чистоте дистанционного голосования на муниципальных выборах в российской столице будет еще легче.
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