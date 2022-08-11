Общественный штаб представил новые возможности контроля за ходом выборов в Москве
Убедиться в чистоте дистанционного голосования на муниципальных выборах в российской столице будет еще легче. Такое заверение прозвучало на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Московском парламентском центре.
Наблюдатели впервые получат возможность записывать в блокчейн контрольные транзакции, чтобы потом обнаружить их и убедиться, что всё осталось без изменений. Об этом рассказал руководитель управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
По его оценке, фактически разработчики в столице создали новую технологию не только для наблюдателей, но и для всего блокчейна в целом как системы. Проверить процесс дистанционного голосования смогут также члены Территориальных избирательных комиссий. Там будут распечатываться на бумаге и храниться сведения из блокчейна.
Кроме того, в этом году в российской столице впервые в России на выборах будет использоваться электронный реестр избирателей. Там учтут абсолютно всех имеющих право голоса вне зависимости от способа его проявления: на участках, онлайн или дома.
Главное преимущество электронного реестра заключается в том, что ресурс непрерывно собирает и обновляет те сведения, которые до этого члены ТИКов сверяли несколько часов. На это обратил внимание глава управления информатизации Московской городской избирательной комиссии Владимир Мирюгин.
Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве будут проводиться с 9 по 11 сентября. Они охватят 125 из 146 муниципальных образований.
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