Родителям разрешат не водить детей в школу из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса в столице вводятся новые дополнительные меры профилактики распространения инфекции, в том числе свободное посещение школ. Родители учащихся будут принимать решение о посещении учебных заведений самостоятельно уже с понедельника, 16 марта. Такое решение принял глава Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня по просьбам родителей считаю необходимым сделать следующий шаг. С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный. Для детей, которых родители временно забрали из школы, администрации учебных заведений постараются обеспечить продолжение образования в дистанционной форме. Московская электронная школа и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества», - написал мэр столицы в своем блоге.

Отмечается, что занятия в школах продолжаться в обычном режиме. Отмена свободного посещения школ будет также введена особым распоряжением мэра.

Напомним, коронавирус накануне был подтвержден у 24 жителей Москвы, вернувшихся из Италии. Болезнь также диагностирована у членов семей заболевших, которые не выезжали за границу.