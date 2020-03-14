Родителям разрешат не водить детей в школу из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса в столице вводятся новые дополнительные меры профилактики распространения инфекции, в том числе свободное посещение школ. Родители учащихся будут принимать решение о посещении учебных заведений самостоятельно уже с понедельника, 16 марта. Такое решение принял глава Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня по просьбам родителей считаю необходимым сделать следующий шаг. С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный. Для детей, которых родители временно забрали из школы, администрации учебных заведений постараются обеспечить продолжение образования в дистанционной форме. Московская электронная школа и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества», - написал мэр столицы в своем блоге.

Отмечается, что занятия в школах продолжаться в обычном режиме. Отмена свободного посещения школ будет также введена особым распоряжением мэра.

Напомним, коронавирус накануне был подтвержден у 24 жителей Москвы, вернувшихся из Италии. Болезнь также диагностирована у членов семей заболевших, которые не выезжали за границу.

45 заболевших, тысячи в карантине. Коронавирус в России

«Режим обязательной самоизоляции на дому вводится не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними лиц. Срок самоизоляции остается прежним – 14 дней. Для получения больничного следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и он будет доставлен курьером по месту проживания. Больничный лист будет выдан и в случае отсутствия симптомов респираторных заболеваний», - сообщил Собянин.

Также мэр напомнил об обязанности работодателей не допускать на рабочее место и территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому.

Сергей Собянин внес изменения в Указ от 5 марта, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей. Цель этих изменений – минимизировать распространение коронавируса. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН не согласился с мнением об особом «иммунитете» детей и подростков к коронавирусу. По словам экс-главы Роспотребнадзора, в случае с Китаем малое количество случаев заражения детей объясняется введением жёстких мер.

«Здесь в определённой мере сработали те меры, которые были предприняты в Китае. Были прекращены все занятия, все дети находились на домашнем режиме. Меня восхищало: во многомиллионном Ухане ни одного человека на улицах! Я в таком виде Москву не могу себе представить», - отметил собеседник НСН.


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