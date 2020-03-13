45 заболевших, тысячи в карантине. Коронавирус в России

Новые факты заболевания коронавирусом COVID-2019 зафиксированы в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях, в Пермском крае. Общее число заболевших в стране составило 45 человек, следует из сообщения федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. По этим данным, заболевшие посещали в последние две недели Италию, Францию и Австрию, входящие в список стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Один случай – «контактный с ранее заболевшими», - отмечается в сообщении. В числе заболевших – девочка-подросток, столичная школа, где она учится, закрыта на карантин, сообщили «Интерфаксу» в московском оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом. Сама школьница находится в инфекционной больнице.

В Москве более 13 тысяч человек находятся на самоизоляции после посещения стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, - сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, это количество меньше числа всех недавно вернувшихся в Россию. Вице-мэр обратилась с призывом ко всем, кто возвращается из стран, входящих в группу неблагополучных, находиться в режиме самоизоляции, и обратила внимание на то, что инкубационный период вируса составляет 14 дней.

Кстати, на компенсацию разницы между зарплатой и оплатой больничного листа по причине карантина рассчитывать не стоит, - предупредил на всякий случай Минздрав. "Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек находился на карантине", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Выступил Минздрав и с напоминанием о жестком наказании за нарушение режима самоизоляции. На его сайте указано, что за это предусмотрены такие санкции как штраф до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до года. Если же из-за нарушения режима самоизоляции произошло массовое заражение людей или погиб человек, виновнику по 236-й статье УК РФ грозит и вовсе лишение свободы на срок до 5 лет.

Между тем, если сопоставить данные по заболеваемости новым коронавирусом и давно привычными, а оттого не вызывающими тревогу болезнями, поводов для паники особо и не останется. По словам сотрудника отдела инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Шестопалова, которые приводит «Интерфакс», смертность от COVID-2019 за все время его распространения составила около 5 тысяч человек – это сопоставимо с количеством людей, умирающих в мире от туберкулеза за один день! В США отчитались, что от гриппа скончалось только в этом году 75 тысяч, - отметил ученый. Он уверен, что ситуация с распространением коронавируса COVID-2019 в мире может стабилизироваться к июню – июлю. Даже сейчас меры, принимаемые против него - адекватные, а иногда и чрезмерные, - заключил собеседник агентства.

