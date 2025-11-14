Дальше, по его словам, температура будет то повышаться, то резко опускаться.

«В понедельник начнется очередной виток погодной "болтанки". Температура воздуха станет расти, ожидается подход фронтальной зоны с юго-запада. Начнется всё с мокрого снега, а закончится дождем. Во вторник будет уже +8, но при этом сильный южный ветер с переходом на западный до 15-17 метров в секунду. И это не окончание столь переменчивой погоды, а очередной виток погодных качелей. В среду опять похолодание. И такая "болтанка" продлится ещё, как минимум, полторы недели», - добавил Шувалов.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что в субботу в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал столичных автомобилистов менять летние шины на зимние, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

