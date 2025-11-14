Дождь и сугробы: Синоптик Шувалов пообещал москвичам температурную «болтанку»
К вечеру субботы, 15 ноября, показатели термометров в Москве станут отрицательными, заявил в беседе с НСН синоптик Александр Шувалов.
В середине ноября жителей столичного региона ожидает погодное безвременье и температурная «болтанка», заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Жителей столичного региона ожидают погодное безвременье и температурная "болтанка". Уже в субботу с утра ожидается приближение холодного фронта. День начнется с дождя, а закончится снегом. Возможны сугробы до 5-6 сантиметров. Что касается температуры воздуха, то она в течение дня будет падать вниз. К вечеру субботы показатели термометров станут отрицательными. Самыми же прохладными днями, но уже без осадков, будут воскресенье и полдня понедельника. Ночью температура опустится до -4…-6 градусов, а днем будет от 0 до -1», - отметил синоптик.
Дальше, по его словам, температура будет то повышаться, то резко опускаться.
«В понедельник начнется очередной виток погодной "болтанки". Температура воздуха станет расти, ожидается подход фронтальной зоны с юго-запада. Начнется всё с мокрого снега, а закончится дождем. Во вторник будет уже +8, но при этом сильный южный ветер с переходом на западный до 15-17 метров в секунду. И это не окончание столь переменчивой погоды, а очередной виток погодных качелей. В среду опять похолодание. И такая "болтанка" продлится ещё, как минимум, полторы недели», - добавил Шувалов.
В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что в субботу в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал столичных автомобилистов менять летние шины на зимние, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
