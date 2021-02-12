Морозный апокалипсис после снежного. Москва промёрзнет до -28 градусов
В Гидрометцентре рассказали НСН о погоде в столичном регионе в предстоящие дни.
Низкая температура продержится в Москве почти всю следующую неделю, тенденция на ослабление морозов появится только в следующую пятницу, рассказала в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. После «снежного апокалипсиса» в конце этой недели жителей столичного региона ждёт испытание морозами.
«В субботу у нас продолжается сильный снег, местами с метелью, гололедица, снежные заносы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с с порывами до 18 м/с. В ночь на субботу в Москве -13… -17 градусов, в дневные часы -10… -12. Погоду определяет южный циклон, который движется от Украины на северо-восток. В воскресенье циклон будет отходить дальше на северо-восток, и холодный воздух будет распространяться на территорию столичного региона. Ночная температура в Москве понизится до -17… -19 градусов.
В ночь на понедельник в Москве -20… -22, днем -13… -15. Ночью во вторник столбики термометров могут опуститься до -28 градусов. Такая температура продержится почти всю следующую неделю – со вторника на четверг. Только в пятницу появится тенденция на ослабление морозов. Среднесуточная погода ниже нормы примерно на 10 градусов», - рассказала она.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН предупреждал, что февраль подтвердит репутацию одного из самых лютых зимних месяцев. «Осадки ожидаются от 100 до 120 мм положенной нормы. Снега будет по колено! Думаю, снегомерные линейки повсюду будут показывать от 30 до 40 мм снежного покрова», - заявлял метеоролог.
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