Морозный апокалипсис после снежного. Москва промёрзнет до -28 градусов

Низкая температура продержится в Москве почти всю следующую неделю, тенденция на ослабление морозов появится только в следующую пятницу, рассказала в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. После «снежного апокалипсиса» в конце этой недели жителей столичного региона ждёт испытание морозами.

«В субботу у нас продолжается сильный снег, местами с метелью, гололедица, снежные заносы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с с порывами до 18 м/с. В ночь на субботу в Москве -13… -17 градусов, в дневные часы -10… -12. Погоду определяет южный циклон, который движется от Украины на северо-восток. В воскресенье циклон будет отходить дальше на северо-восток, и холодный воздух будет распространяться на территорию столичного региона. Ночная температура в Москве понизится до -17… -19 градусов.