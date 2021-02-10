Москвичей предупредили о «снежном апокалипсисе»
Столичный регион ждёт снежный апокалипсис – в пятницу и субботу снег будет идти в течение 36 часов, осадки будут сопровождаться усилением ветра: местами его порывы составят до 20 м/с. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Специалист подчеркнул, что ноля часов пятницы до полудня субботы будут идти снегопады очень высокой интенсивности.
«Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис», - отметил Тишковец. Он добавил, что в таких условиях видимость будет понижаться до 500 метров. Такие метеоусловия могут спровоцировать коллапс наземного и авиатранспорта, уточнил синоптик.
А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на онлайн-брифинге НСН «Последние морозы: Как долго продлится зима?» рассказал, что в середине февраля в Москве будет холодно.
«На следующей неделе понижения температуры в Москве будут ниже -15⁰С. Неоднородной будет погода в Сибири. Происходит «пульсация» Восточно-Сибирского антициклона, в который будут попадать разные населенные пункты», - сказал Вильфанд.
Ранее Роман Вильфанд на онлайн-брифинге НСН заявил, что в конце текущей недели центральную Россию ждет сильнейший снегопад.
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