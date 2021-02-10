Москвичей предупредили о «снежном апокалипсисе»

Столичный регион ждёт снежный апокалипсис – в пятницу и субботу снег будет идти в течение 36 часов, осадки будут сопровождаться усилением ветра: местами его порывы составят до 20 м/с. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист подчеркнул, что ноля часов пятницы до полудня субботы будут идти снегопады очень высокой интенсивности.

«Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис», - отметил Тишковец. Он добавил, что в таких условиях видимость будет понижаться до 500 метров. Такие метеоусловия могут спровоцировать коллапс наземного и авиатранспорта, уточнил синоптик.