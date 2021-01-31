Россиянам рекомендовали приготовиться к «генеральному наступлению» зимы в феврале

Теплый и бесснежный февраль пообещал жителям Крыма ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

По прогнозу, уже на следующей неделе на полуострое будет +15 и начнутся дожди.

В отличие от погоды на полуострове, в центре России будет лютовать зима. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, что, начиная с 31 января, в тыловой части антициклона начнется поступление первых порций более холодного воздуха. Это послужит началу «генерального наступления» русской зимы по всем фронтам в феврале.

«В течение сегодняшнего дня выпадет до 5 мм осадков – 10% от месячной нормы. Сугробы вырастут с 30 до 33 мм к исходу дня», - рассказал синоптик о погоде 31 января.