Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в феврале

«Февраль ожидается неоднородным. Он будет в значительной степени повторять динамику января. Заметные понижения температуры, до -15⁰С и даже ниже, и периоды оттепели. Наш прогноз среднемесячной температуры и осадков будет выпущен 31 января. Начнется февраль с прохладной погоды, соответствующей норме. Температура будет от -10⁰С до -14⁰С градусов ночью, и дневные температуры будут от -7⁰С до -10⁰С. То есть нормальная зимняя погода», - сказал Вильфанд.

Ранее он заявил, что жителям России надо привыкнуть к аномальным погодным явлениям.

