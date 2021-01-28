Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в феврале

Погода в феврале будет «неоднородной», а сильные морозы сменят оттепели, заявил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра.



Ранее сообщалось, что понижение температуры начнется с 28 января в центре Европейской России.

Погода в феврале будет «неоднородной», а начало последнего зимнего месяца будет соответствовать климатической норме, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд обвинил глобальное потепление в аномальной погоде

«Февраль ожидается неоднородным. Он будет в значительной степени повторять динамику января. Заметные понижения температуры, до -15⁰С и даже ниже, и периоды оттепели. Наш прогноз среднемесячной температуры и осадков будет выпущен 31 января. Начнется февраль с прохладной погоды, соответствующей норме. Температура будет от -10⁰С до -14⁰С градусов ночью, и дневные температуры будут от -7⁰С до -10⁰С. То есть нормальная зимняя погода», - сказал Вильфанд.

Ранее он заявил, что жителям России надо привыкнуть к аномальным погодным явлениям.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:МоскваПогода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры