Могут ли новые вирусы китайских летучих мышей спровоцировать пандемию
Обнаруженные учеными из Китая два новых вируса у летучих мышей пока не являются патогенами и не грозят населению, заявил НСН Алексей Аграновский.
Пока что нет причин переживать о распространении новых вирусов от летучих мышей, специалисты перманентно следят за этим, если будет какая-то угроза для человека, то всех обязательно предупредят. Об этом в беседе с НСН рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
Китайские ученые из провинции Юньнань выявили два новых вируса у летучих мышей, которые генетически близки к опасным для человека вирусам Нипах и Хендра. Эти патогены могут вызывать тяжелое воспаление головного мозга и респираторные заболевания. Работа опубликована в журнале PLOS Pathogens. Обнаруженные вирусы найдены у плодоядных летучих мышей, живущих рядом с фруктовыми садами, вблизи человеческих поселений. Аграновский отметил, что пока эти вирусы нельзя назвать патогенами.
«Это пока еще не патогены. Обсуждать, как защититься, надо будет, если возникнет реальная опасность. Это пока что некий потенциал возникновения новых инфекций. В летучих мышах очень много вирусов, которые большого беспокойства самим летучим мышам не причиняют. Но они могут при определенных условиях перейти в человеческую популяцию. Это процесс не элементарный. Это бывает, когда вирус хозяина передается еще через какое-то промежуточное животное и приобретает способность преодолевать межвидовые барьеры. Так что это та угроза, которая есть все время. Специалисты этим занимаются. Заранее пугать обывателя никогда не нужно. Будем следить. Возможно, это даже не общекитайская новая угроза, а небольшая вспышка в нескольких случаях», - рассказал он.
Также Аграновский уточнил, что вирусы Нипах и Хендра еще никогда не получали широкого распространения.
«Вирусы типа Непах тоже никогда не распространялись очень широко. Они могут вызывать отдельные достаточно неприятно протекающие инфекции, но инфекции опасны не течением каждого случая, а охватом. Вот COVID-19 или грипп, поражая миллионы, вызывают очень неприятные последствия, вплоть до летальных исходов у десятков тысяч», - подытожил он.
В феврале сообщалось, что вирусологи из Китая обнаружили новый коронавирус летучей мыши, способный заражать людей, как COVID-19, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом
- Россиянам назвали самые бесполезные аксессуары для автомобиля
- YouTube запретит стримить пользователям до 16 лет
- Суд арестовал мужчину, швырнувшего на пол ребенка в аэропорту Шереметьево
- В МО РФ заявили об очередном обмене военнопленными с Украиной
- В Италии призвали запретить рекламу докфильмов RT
- Согласится ли Apple устанавливать RuStore на свои устройства
- Песков: Тезис «мир через силу» не стоит использовать в отношении России
- Грузовой корабль «Прогресс МС-31» отправят на МКС 3 июля
- Клубы «Химки» и «Знамя Труда» исключили из членов РФС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru