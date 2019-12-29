Москвичей предупредили о капризах новогодней погоды

Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать в этом месяце, согласно ожиданиям синоптиков, самой холодной для жителей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог отметил, что в оставшиеся ночи в декабре температура в столице ожидается -4-6°С, по области — до -9°С.

О неустойчивом характере погоды в предстоящую неделю в эфире НСН предупредил россиян ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

«30 января через территорию России пройдет атмосферный фронт. Во второй половине дня пройдет снег, местами мокрый снег. Осадки выпадут на фоне слабо отрицательной температуры. Сформируется снежный покров», - рассказал эксперт.