Москвичей предупредили о капризах новогодней погоды
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН пообещал жителям центра России погодное разнообразие в новогодние праздники.
Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать в этом месяце, согласно ожиданиям синоптиков, самой холодной для жителей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Метеоролог отметил, что в оставшиеся ночи в декабре температура в столице ожидается -4-6°С, по области — до -9°С.
О неустойчивом характере погоды в предстоящую неделю в эфире НСН предупредил россиян ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.
«30 января через территорию России пройдет атмосферный фронт. Во второй половине дня пройдет снег, местами мокрый снег. Осадки выпадут на фоне слабо отрицательной температуры. Сформируется снежный покров», - рассказал эксперт.
Надежды россиян на снегопад в конце года не оправдаются. Представитель Gismeteo рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь.
«31 января распространится теплый воздух из Атлантики, температура перейдет в слабый плюс. Снежный покров, большей частью, сойдет. Ночь с 31 декабря на 1 января также пройдет при оттепели. Вероятны небольшие моросящие осадки», - отметил Леонид Старков.
Начало года выдастся более холодным, но бесснежным. Поэтому синоптик выразил сожаление о том, что россияне встретят Новый год в серых пейзажах.
«1 января температура перейдет через 0 к отрицательным значениям. Слабо подморозит. Увы, это не будет сопровождаться выпадением снега», - добавил собеседник НСН.
По его словам, первые январские дни будут более холодными, чем в конце декабря. Метеоролог высказал надежду, на то, что «небольшой снег все же припорошит мерзлую московскую землю в дни праздников».
Ранее НСН сообщила, чего ждать от барической пилы в Новый год.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Экс-сотрудников украинского «Беркута» передали Добнбассу
- Москвичей предупредили о капризах новогодней погоды
- Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты
- Павловский раскритиковал Жириновского за идею с вице-президентом
- СК РФ расследует дело о гибели детей в пожаре под Иркутском