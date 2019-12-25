Москвичам на Новый год пообещали странную погоду

Новогодняя ночь рискует продолжить череду погодных аномалий, отмечаемых в декабре на европейской части России. Заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что мороза между 31 декабря и 1 января ждать не стоит.

По прогнозу специалиста, данному АГН Москва, температура воздуха будет близка к нулю, тепло принесёт мощный циклон. При определённых условиях, уже в первый день 20202 года, в столичном регионе может пройти небольшой мокрый снег, отмечает Утро.ру.

Накануне температура воздуха в Москве и области превысила климатическую норму на 12 градусов. К ближайшим выходным станет немного прохладнее - ночью до -5, днём 0 -2, возможен снег. Однако уже во вторник, 31 декабря придёт новая волна тепла.

