Новый год придёт в Москву с барической пилой
Так называемая барическая пила, или резкие перепады давления, ознаменует конец 2019 – начало 2020 года в столичном регионе, сообщает центр погоды «Фобос». Такой тип погоды характеризуется небольшим понижением температуры, затем – резким потеплением на сутки - двое, а после – вновь похолоданием. Такой процесс будет сопровождаться колебаниями атмосферного давления, отмечает Москва 24.
Связаны такие перепады давления и температуры с положением так называемой планетарной фронтальной зоны – она то опускается к угу, то снова поднимается на север. Завтра в Москве ожидается от 0 до -2 °C с небольшими осадками, в воскресенье похолодает до -5°C. Однако на следующий день, 30 декабря, уже потеплеет до +2°C.
В последний день уходящего года, 31 декабря температура в Москве будет ещё плюсовой, а 1 января – уже немного отрицательной, но опять ненадолго. Тепло подоспеет вновь через два–три дня.
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