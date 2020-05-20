Москвичам разъяснили, как работает приложение «Социальный мониторинг»
Столичные власти разъяснили порядок работы с приложением «Социальный мониторинг», которое запущено для пациентов, больных COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями, которые проходят лечение в домашних условиях. Этот сервис позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома и при этом подтверждать добросовестное соблюдение карантина.
При регистрации пользователь подтверждает номер телефона, делает фотографию и делится геолокацией - местонахождением. Чтобы у пациента не появилось желание оставить смартфон дома и выйти на улицу в нарушении карантина, приложение в случайное время присылает пуш-уведомления с запросом дополнительного подтверждения — для этого потребуется сделать селфи.
Разработкой приложения занимался Департамент информационных технологий. Как отметил его глава Эдуард Лысенко, больные COVID-19 или с симптомами ОРВИ, а также близко контактировавшие с ними подписывают согласие на получение медицинской помощи на дому или постановление главного санитарного врача. В противном случае, их отправляют в медицинский стационар. Они также дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в течение суток с момента подписания установить и использовать приложение «Социальный мониторинг».
Если человек, подписавший соответствующий документ, в дальнейшем отказался от использования сервиса, вовремя не отреагировал на запрос приложения или нарушил режим изоляции, он будет привлечен к административной ответственности. Он будет оштрафован на 4 тысячи рублей. За нарушение режима изоляции размер штрафа составит уже от 15 до 40 тысяч рублей, кроме того будет проведена принудительная госпитализация.
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков пояснил, что технические средства мониторинга местоположения позволяют оперативно зафиксировать случаи, когда человек, который обязан находиться на изоляции, выходит из дома и подвергает опасности заражения других людей. Если гражданин считает, что штраф выписан по ошибке, он может воспользоваться существующим механизмом обжалования.
Все данные, которые пользователь передает приложению, хранятся в защищенном виде на серверах Департамента информационных технологий. После окончания лечения эти данные ликвидируются. Тем, у кого нет возможности установить приложение на личный гаджет, на время лечения бесплатно предоставляется телефон с установленным приложением.
По всем вопросам, связанным с работой приложения «Социальный мониторинг», можно обратиться на специальную горячую линию по телефону +7 (495) 870-72-96. Техническая поддержка сервиса оперативно отвечает на вопросы как по телефону, так и в комментариях к отзывам пользователей в AppStore и GooglePlay.
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