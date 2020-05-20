Москвичам разъяснили, как работает приложение «Социальный мониторинг»

Разработкой приложения занимался Департамент информационных технологий. Как отметил его глава Эдуард Лысенко, больные COVID-19 или с симптомами ОРВИ, а также близко контактировавшие с ними подписывают согласие на получение медицинской помощи на дому или постановление главного санитарного врача. В противном случае, их отправляют в медицинский стационар. Они также дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в течение суток с момента подписания установить и использовать приложение «Социальный мониторинг».

Если человек, подписавший соответствующий документ, в дальнейшем отказался от использования сервиса, вовремя не отреагировал на запрос приложения или нарушил режим изоляции, он будет привлечен к административной ответственности. Он будет оштрафован на 4 тысячи рублей. За нарушение режима изоляции размер штрафа составит уже от 15 до 40 тысяч рублей, кроме того будет проведена принудительная госпитализация.

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков пояснил, что технические средства мониторинга местоположения позволяют оперативно зафиксировать случаи, когда человек, который обязан находиться на изоляции, выходит из дома и подвергает опасности заражения других людей. Если гражданин считает, что штраф выписан по ошибке, он может воспользоваться существующим механизмом обжалования.