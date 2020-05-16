Экс-глава МВД раскритиковал штрафы за отказ от тестов на коронавирус

Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН высказал свое отношение к новым штрафам россиян на фоне эпидемии коронавируса.

В России вводят штрафы за уклонение от тестирования на COVID-19. Финансовое наказание за «бездействие граждан при коронавирусе» составит от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

В число нарушителей попадут люди, которые пытаются скрыть факты пребывания за границей, уклонение от тестирования или отказ вызвать медиков при явных признаках заболевания.

Отмечается, что наказание грозит также гражданам, с подтвержденным диагнозом «коронавирус» за нарушение требований изоляции в домашних условиях или в специально созданных пунктах обсервации.

Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН оценил решение власти штрафовать граждан за уклонение от тестирование на новую коронавирусную инфекцию. В период, когда во многих регионах россияне при подозрении на COVID-19 не могут добиться проведения бесплатных анализов, новые штрафные санкции экс-министр назвал «перегибами».

«Я считаю, это перегибы. Это только создает лишнее напряжение в обществе. Вот моя точка зрения», - заявил эксперт.

Врач объяснила, зачем нужно массовое тестирование на антитела к коронавирусу

О необходимости увеличения тестирования россиян также свидетельствует соответствующее поручение президента России Владимира Путина, которое он дал российскому кабмину по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке 11 мая.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН объяснил, что анализ на антитела нужен для общего представления об иммунитете у населения, а не для того, чтобы проверить каждого россиянина. Эксперт сделал такое заявление на фоне организации массового тестирования на коронавирус в Москве.

«Думаю, что такой массовый скрининг не оправдан, честно говоря. Если у Сергея Семеновича очень много денег, то можно и миллионы людей проверить, это его дело. На самом деле нужно выборочно собрать несколько тысяч сывороток по городу из разных мест и исследовать их. И уже будет получено представление по эпидемиологическом состоянии города в отношении перенесенного заболевания. Не нужно всех людей исследовать. Они, вероятно, рассчитывают брать кровь из пальца, но чаще для такого берут кровь из вены, а это уже большая работа», - заключил он.



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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ШтрафКоронавирусАнатолий Куликов
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