Экс-глава МВД раскритиковал штрафы за отказ от тестов на коронавирус

В России вводят штрафы за уклонение от тестирования на COVID-19. Финансовое наказание за «бездействие граждан при коронавирусе» составит от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

В число нарушителей попадут люди, которые пытаются скрыть факты пребывания за границей, уклонение от тестирования или отказ вызвать медиков при явных признаках заболевания.

Отмечается, что наказание грозит также гражданам, с подтвержденным диагнозом «коронавирус» за нарушение требований изоляции в домашних условиях или в специально созданных пунктах обсервации.

Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН оценил решение власти штрафовать граждан за уклонение от тестирование на новую коронавирусную инфекцию. В период, когда во многих регионах россияне при подозрении на COVID-19 не могут добиться проведения бесплатных анализов, новые штрафные санкции экс-министр назвал «перегибами».

«Я считаю, это перегибы. Это только создает лишнее напряжение в обществе. Вот моя точка зрения», - заявил эксперт.