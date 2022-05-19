Москвичам рассказали о возможности павильонов «Здоровая Москва»

Главный врач Городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что москвичи могут обследоваться в павильонах «Здоровая Москва» для предотвращения тяжелых заболеваний и инвалидности.

«Москвичи очень ждут открытия павильонов «Здоровая Москва». Это мероприятие проводится уже третий раз. Сейчас уже более 20 тысяч жителей столицы посетили эти павильоны. Они находятся в тех местах, где наиболее часто проходят горожане: около станций метро, в парковых зонах – где удобно без предварительной записи пройти обследование. Всего таких павильонов 46, их расположение можно уточнить на сайте mos.ru», - отметила она.