Москвичам рассказали о возможности павильонов «Здоровая Москва»
Врач Наталья Шиндряева в эфире НСН сообщила, что в Москве функционируют 46 павильонов «Здоровая Москва».
Главный врач Городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что москвичи могут обследоваться в павильонах «Здоровая Москва» для предотвращения тяжелых заболеваний и инвалидности.
«Москвичи очень ждут открытия павильонов «Здоровая Москва». Это мероприятие проводится уже третий раз. Сейчас уже более 20 тысяч жителей столицы посетили эти павильоны. Они находятся в тех местах, где наиболее часто проходят горожане: около станций метро, в парковых зонах – где удобно без предварительной записи пройти обследование. Всего таких павильонов 46, их расположение можно уточнить на сайте mos.ru», - отметила она.
Врач также добавила, что для переболевших коронавирусом в павильонах проводится специальное обследование.
«В павильонах можно пройти 11 исследований в рамках диспансеризации и базового обследования общего состояния здоровья. Они направлены на выявление хронических заболеваний, которые приводят к ранней инвалидности. Так проводятся выявления по сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии. Так же для тех, кто переболел коронавирусом, мы проводим углубленную диспансеризацию с дополнительными исследованиями», - сообщила она.
По ее словам, для прохождения обследования в «Здоровой Москве» пациентам понадобится только полис ОМС.
«Прохождение обследования основных органов и систем раз в год должно быть трендом для каждого человека. Это уход за собой и внимание к своему здоровью. Для этого нужен полис ОМС и примерно час свободного времени. В павильоне «Здоровая Москва», особенно лица, которые перенесли коронавирусную инфекцию, могут получить исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья благодаря тому, что у них возьмут кровь на те показатели, которые не входят в общую диспансеризацию. Они входят в углубленную для оценки состояния щитовидной железы, почек, печени, легких. Такие пациенты также могут быть обследованы на раннее выявление онкологических заболеваний», - заключила Шиндряева.
Ранее бывший главный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россиянам не стоит паниковать в связи с увеличением количества госпитализаций с коронавирусом после первой части майских праздников.
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