Москвичам рассказали о новых видах социальной поддержки
Замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Павел Келлер в эфире НСН отметил, что в городе проводится специальное обучение для членов семей пожилых граждан и людей с тяжелыми заболеваниями.
Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павел Келлер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что благодаря развитию сферы ухода соцработники стали уделять больше внимания нуждающимся в уходе горожанам: расширились перечень услуг и их доступность.
«Система долговременного ухода основана на признании нуждающимся в уходе. Она всегда развивалась в ногу со временем. На территории всего города она внедряется с января 2020 года. Теперь к москвичам, нуждающимся в помощи на дому, приходит социальный инспектор, который проводит функциональную диагностику. Это специальная процедура, которая позволяет установить индивидуальный набор услуг, необходимых конкретному человеку. Также поменялся не только перечень услуг, но и их стандарты. Теперь в них входит обязательное использование современных дистанционных сервисов, которые позволили как упростить работу социальным работникам, так и освободить их время для оказания необходимых услуг москвичам, причем раньше они предоставлялись за плату. Это приготовление горячей пищи, сопровождение на прогулку и, например, комплексная уборка квартиры. В короткие сроки социальная служба на дому превратилась из службы доставки в службу социальных помощников, ориентированных на заботу и уход. Изменилось и время работы: теперь центры социального обслуживания работают каждый день с девяти утра и до восьми вечера», - объяснил он.
Келлер также рассказал о проекте обучения родственников и опекунов навыкам ухода за пожилыми гражданами и болеющими людьми, который называется «Школа ухода».
«В городе есть жители, нуждающиеся в помощи, и у которых, к счастью, есть близкие, которые стремятся предоставлять им услуги самостоятельно. Москва считает необходимым помочь таким людям, не только научив их правильно предоставлять эти услуги, но и создав комфортную обстановку внутри семьи. Такой проект заработал в конце января – начале февраля 2022 года в онлайн-формате. Чтобы стать участником школы, достаточно зайти на сайт нашего института дополнительного профессионального образования, в специальном разделе заполнить короткую анкету и воспользоваться калькулятором социальных услуг. Дальше открывается доступ на 30 дней на прохождение обучения по основным моментам, связанным с организацией ухода. Сервисом можно воспользоваться в любое удобное время и в любом удобном месте. К тому же по итогам обучения человек получает возможность сопровождения нашими службами. В каждом районе есть тренер по долговременному уходу, к которому можно обратиться», - добавил он.
В России 8 июня ежегодно отмечается День социального работника. Замруководителя департамента рассказал, что сейчас в столице более пяти тысяч социальных работников, которые оказывают помощь на дому более чем 100 тысячам человек.
«Сегодня в Москве в сфере социальной защиты работает более 40 тысяч человек. Они помогают и пожилым людям, и москвичам с инвалидностью, и семьям с детьми не только на дому или не только предоставляют меры соцподдержки. Порой работники нашей службы для москвичей являются и юристами, и психологами, и членами семьи. Хочу сказать спасибо всем работникам нашей сферы за их труд и душевную щедрость, за чуткость и неустанную заботу о людях. Пусть помощь и добро, которые они несут, возвращаются в дома работников соцзащиты теплом», - поздравил Келлер коллег.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что список целей, для которых можно применять материнский капитал, следует расширять, а также выдавать эти средства наличными.
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