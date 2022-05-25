«Тратить на машины и выдавать наличкой»: Депутат Останина призвала изменить закон о маткапитале

«Пока такого закона нет, но если он поступит, я обязательно его поддержу, потому что это уже не первая инициатива. Депутаты из ЛДПР вносили такое же предложение, но правительство дало отрицательный ответ. Закон не священная корова – его надо менять. Семья сама решает, куда направлять средства маткапитала. Не надо уличать родителей в мошенничестве и в том, что они хотят что-то отобрать у детей. Приобретение хорошего автомобиля, особенно в многодетной семье – это та мера, которая улучшит положение. Тем более, если у семьи есть загородный участок, она может поехать на отдых или возить детей на дополнительное образование», - подчеркнула она.

При этом депутат отметила, что не против применения материнского капитала и на другие нужды.