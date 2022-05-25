«Тратить на машины и выдавать наличкой»: Депутат Останина призвала изменить закон о маткапитале
Парламентарий в эфире НСН поддержала предложение Госдумы об использовании маткапитала на покупку машин.
Список целей, для которых можно применять материнский капитал, следует расширять, а также выдавать эти средства наличными. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Ранее «Известия» сообщили, что депутат Госдумы Яна Лантратова попросила правительство разрешить россиянам использовать материнский капитал для покупки автомобилей. Останина считает, что у такой инициативы нет подводных камней.
«Пока такого закона нет, но если он поступит, я обязательно его поддержу, потому что это уже не первая инициатива. Депутаты из ЛДПР вносили такое же предложение, но правительство дало отрицательный ответ. Закон не священная корова – его надо менять. Семья сама решает, куда направлять средства маткапитала. Не надо уличать родителей в мошенничестве и в том, что они хотят что-то отобрать у детей. Приобретение хорошего автомобиля, особенно в многодетной семье – это та мера, которая улучшит положение. Тем более, если у семьи есть загородный участок, она может поехать на отдых или возить детей на дополнительное образование», - подчеркнула она.
При этом депутат отметила, что не против применения материнского капитала и на другие нужды.
«Я сверхположительно отношусь к расширению целей использования маткапитала. У меня вообще радикальное предложение – выделять эти деньги наличными семье, чтобы дать ей возможность самой распоряжаться этими средствами. Но сейчас возникают ситуации, когда семья практически не может потратить материнский капитал. Так, эти средства легко потратить на ипотеку, но редко, кто использует их на пенсионное обеспечение матери. Это, по сути, невостребованная мера. А трата маткапитала на образование ребенка – мера отлагательного характера. Образование должно быть бесплатным», - заключила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Ранее Нина Останина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала предложение по распространению материнского капитала на оплату частных детских садов. При этом она считает, что этими средствами не стоит платить за кружки и секции.
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