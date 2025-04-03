В Санкт-Петербурге открылся Музей бомжей

В Санкт-Петербурге открылся уникальный в своем роде Музей бомжей, сообщает «Российская газета».

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В экспозиции представлены восковые фигуры бездомных с Х века и до на наших дней. В её основу легло историческое исследование, написанное основателем музея Антоном Бородиным совместно с ученым в области социологии. По словам организаторов, было важно сохранить аутентичность облачения и предметов, с которыми взаимодействует бездомный того или иного времени.

Музей не намерен ограничиваться только постоянной экспозицией, в планах организация выставок бездомных художников.

Ранее стало известно, что новый музейный комплекс появится в Басманном районе Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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