В Санкт-Петербурге открылся Музей бомжей
В Санкт-Петербурге открылся уникальный в своем роде Музей бомжей, сообщает «Российская газета».
В экспозиции представлены восковые фигуры бездомных с Х века и до на наших дней. В её основу легло историческое исследование, написанное основателем музея Антоном Бородиным совместно с ученым в области социологии. По словам организаторов, было важно сохранить аутентичность облачения и предметов, с которыми взаимодействует бездомный того или иного времени.
Музей не намерен ограничиваться только постоянной экспозицией, в планах организация выставок бездомных художников.
Ранее стало известно, что новый музейный комплекс появится в Басманном районе Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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