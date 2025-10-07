Предложено закрепить ежегодную индексацию зарплат в РФ
В России ежегодная индексация зарплат должна затронуть все сферы, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Ярослава Нилова.
По его словам, на фоне инфляции заработная плата у работника должна расти ежегодно, вне зависимости от того, где он работает, в какой сфере. Рост должен быть обеспечен как минимум на уровне фактической инфляции. Парламентарий считает, что индексацию зарплат правильно было бы проводить каждый год не раньше 1 февраля, потому что в течение января считается реальная инфляция прошлого года.
При этом отсутствие индексации приводит к снижению покупательной способности зарплаты.
Россияне вправе требовать от работодателя официального объяснения причин отсутствия индексации заработной платы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
