Российским чиновникам предлагают стать бездомными за 150 тысяч рублей

Автор идеи — Федор Цветков из ХМАО. На три дня богачи могут вкусить жизнь бездомных. Путешествие задумывается как переоценка роли денег в обществе.

Сначала у «бездомных» забирают телефоны и выдают им простую одежду. Далее их ждет незабываемый эксперимент, в котором они добывают еду и ищут ближайшую теплотрассу ночлег. За ними будет присматривать гид и видеограф. Автор запустит тур у себя на родине, но он не исключает, что услуга будет доступна в других регионах.

Ранее депутат-омич повесил на бомжей GPS-трекеры и нашел незаконную свалку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

