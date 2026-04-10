Синоптики: Похолодание не нанесет ущерба озимым культурам
Смены похолодания и потепления — типичная картина для апреля, уже на следующей неделе температурные показатели вернутся к норме, сказал НСН Александр Шувалов.
Похолодание в столичном регионе будет недолгим, уже в выходные столбики термометров поднимутся до +12, поэтому неустойчивая погода не нанесет ущерба озимым культурам. Об этом НСН заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В ближайшие двое суток центральные районы европейской территории России накроет снег с дождем — осадки охватят районы вплоть до Черноземья, однако уже к выходным в регионы придет потепление. Об этом НСН 10 апреля сообщил синоптик Александр Ильин. По словам Шувалова, короткое похолодание не успело навредить озимым.
«Никаких рисков для озимых культур нет. Даже на юге европейской территории России температура если и понижается, то далеко не повсеместно. Текущее кратковременное похолодание — не слишком большая опасность для озимых. Вообще резкие перемены похолодания и потепления вполне характерны для апреля, в этом нет ничего необычного. Температура в Москве сейчас действительно ниже нормы, но всего на три–четыре градуса. Это похолодание будет кратковременным и уже в субботу сменится повышением температуры до 11–12 градусов тепла. Дальше температура будет только расти, и на следующей неделе в столичный регион придет хорошая весенняя погода, соответствующая норме», — сказал Шувалов.
Ранее столичный регион прошел пик арктического вторжения. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, он был преодолен в ночь с четверга на пятницу.
