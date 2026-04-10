Похолодание в столичном регионе будет недолгим, уже в выходные столбики термометров поднимутся до +12, поэтому неустойчивая погода не нанесет ущерба озимым культурам. Об этом НСН заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В ближайшие двое суток центральные районы европейской территории России накроет снег с дождем — осадки охватят районы вплоть до Черноземья, однако уже к выходным в регионы придет потепление. Об этом НСН 10 апреля сообщил синоптик Александр Ильин. По словам Шувалова, короткое похолодание не успело навредить озимым.