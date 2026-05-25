Путин утвердил закон о защите исторической правды
Президент Владимир Путин утвердил законодательные меры, направленные на защиту исторической правды от искажений. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации 25 мая, передают «Известия».
Новый нормативный акт предусматривает профилактику правонарушений, связанных с уклонением от воинской обязанности и военной службы. Одновременно закон закрепляет защиту исторической правды и запрещает умаление значения народного подвига в защите Отечества.
Ранее российский лидер подчёркивал, что защита исторической правды о Великой Отечественной войне представляет собой долгом граждан перед потомками.
В понедельник, 25 мая, глава государства также подписал закон, предоставляющий возможность использовать Вооруженных Сил РФ для защиты граждан страны, арестованных по решению иностранных судебных органов без участия России в этом процессе, пишет Ura.ru.
