Лавров предупредил Рубио о начале ударов ВС РФ по объектам ВСУ в Киеве

Россия начинает системные удары по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом глава МИД Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Марко Рубио в ходе телефонного разговора, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

По поручению президента Владимира Путина Лавров официально проинформировал американскую сторону, что ответные меры предпринимаются в связи с продолжающимися атаками киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры на российской территории. Удары наносятся по объектам военного назначения и центрам принятия решений в Киеве.