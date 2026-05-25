Лавров предупредил Рубио о начале ударов ВС РФ по объектам ВСУ в Киеве
Россия начинает системные удары по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом глава МИД Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Марко Рубио в ходе телефонного разговора, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
По поручению президента Владимира Путина Лавров официально проинформировал американскую сторону, что ответные меры предпринимаются в связи с продолжающимися атаками киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры на российской территории. Удары наносятся по объектам военного назначения и центрам принятия решений в Киеве.
Российский министр также рекомендовал эвакуировать американский дипломатический персонал из украинской столицы в целях безопасности.
Собеседники также обсудили дипломатические инициативы по Ормузскому проливу и ситуацию вокруг Кубы. Лавров и Рубио подтвердили намерение активизировать усилия по нормализации условий работы дипмиссий двух стран, несмотря на имеющиеся разногласия.
Ранее в МИД распространило заявление, что иностранцам рекомендуется покинуть Киев, поскольку ВС России ударят по военным объектам в городе и области, пишет 360.ru.
