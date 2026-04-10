Москвичам пообещали возвращение теплой погоды к воскресенью

Холода начнут отступать уже в пятницу, заявил НСН синоптик Александр Ильин.

Температура в Москве вернется к 14 градусам тепла уже в воскресенье, рассказал синоптик, метеоролог Александр Ильин в беседе с НСН.

Конец рабочей недели ознаменовался для столицы осадками в виде снега и похолоданием. Ильин подчеркнул, что это ненадолго.

«Уже сегодня в ночь атмосферный процесс начал перестройку на теплый лад. В дальнейшем будут устанавливаться юго-восточные погодообразующие потоки, которые в конечном итоге принесут в московский регион и потепление. Сегодня днем температура воздуха поднимется до плюс 3-8 градусов. На выходных будет преобладать облачная погода и небольшой дождь. Более существенное улучшение ожидается в воскресенье, когда совсем распогодится и днем воздух будет прогреваться до 9-14 градусов. Исключать заморозков не стоит, потому что, несмотря на то, что тенденция все равно идет на повышение, будут отдельные периоды с понижением температуры ниже 10 градусов в дневные часы, и, соответственно, в ночные часы температура будет приближаться к нулевым значениям», — объяснил он.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в эфире НСН пообещала россиянам волну холодов в начале мая.

ФОТО: РИА Новости
