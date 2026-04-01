Климатолог рассказал, как глобальное потепление навредит России
Российские регионы уже сталкиваются с долгосрочными изменениями погоды, заявил НСН Владимир Семенов.
Российские сельскохозяйственные регионы уже сталкиваются с засухами и наступлением пустынь, а в северных областях тают арктические льды, рассказал НСН заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Глобальное потепление привело к тому, что климат в России стал резко континентальным. С таким заявлением выступил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Его слова приводят РИА Новости. Семенов подтвердил, что многие регионы уже столкнулись с переменами.
«У нас наиболее сильное потепление происходит в высоких широтах в Арктике. Если в среднем по России где-то в 2,3 раза быстрее, чем по планете, то в арктических регионах севернее 60 градусов — в 3 и более раза быстрее. Это лучше всего заметно за счет того, что таят арктические морские льды. Чуть меньше температурные изменения в южных регионах. Но там есть нюанс в том, что это касается лета, а не зимы. Это более заметно, чем в средней полосе, где теплеет за счет зимы: если было минус 25 градусов, а стало минус 20, то это не так бросается в глаза, как когда становится +35, а было +30. Поэтому сейчас проблемы у наших сельскохозяйственных регионов, где выращивают пшеницу. С засухами и наступлением пустынь уже столкнулись Волгоградская и Астраханская области, Калмыкия», — указал он.
Семенов также отметил, какие перемены погоды наступят в России в будущем.
«Все знают, что львиная доля потепления связана с антропогенным фактором. Потепление объясняется деятельностью человека с выбросами парникового газа. Есть несколько сценариев будущего: либо будет продолжаться наращивание выбросов, потребление углеводородов и рост населения, либо все эти процессы замедлятся. В рамках реалистичного прогноза к концу века средняя температура в России поднимется на 4 градуса. В Красноярске, Якутии, Иркутске будет летом жарко, а зимой станет едва прохладно», — подчеркнул он.
Ранее Семенов сообщил в эфире НСН, что грозит Калининградской области в ближайшем будущем.
