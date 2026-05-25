Путин освободил бойцов СВО от погашения просроченных кредитов

Президент России Владимир Путин утвердил закон о списании кредитных задолженностей для участников специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передаёт РИА Новости.

Согласно новым положениям, от погашения просроченных обязательств освобождаются военнослужащие, заключившие контракт не ранее 1 мая 2026 года на срок от одного года, а также их супруги. Максимальная сумма подлежащих списанию долгов составляет 10 миллионов рублей в совокупности.

Для применения льготы необходимо, чтобы до указанной даты вступило в силу судебное решение о взыскании задолженности или был выдан либо предъявлен к исполнению исполнительный лист. Ранее аналогичная мера действовала для контрактов, оформленных не ранее 1 декабря 2024 года.