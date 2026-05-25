«Молодежь сегодня не боится идти в собственный бизнес, они к этому относятся как к естественной части карьерного пути. Ими движет желание больше зарабатывать и свободно распоряжаться временем. Миллениалы сильно долго размышляют, переживают из-за ухода в бизнес, зумеры же наоборот. Плюс они часто используют цифровые платформы, поэтому для них онлайн-продажи и активность – это очень легко и просто. Сегодня зарегистрировать ИП можно очень быстро, все стало проще. Поэтому молодежь не боится открывать проекты в дизайне, программировании и так далее. Я часто вижу школьников, у которых уже есть самозанятость, здесь влияет и семейный пример. При этом молодые люди относятся к этому как к проекту, могут уйти в случае выгорания», - рассказала она.

По ее словам, это влияет на усиление кадрового дефицита, но предприниматели могут работать на компании вне штата.

«Конечно, это влияет на усиление кадрового дефицита, мы теряем потенциальных сотрудников на линейных местах – промышленность, продажи, услуги. При этом компании зачастую не могут себе позволить нанять человека в штат, поэтому они обращаются к бизнесу и ИП, предприниматели небольшие становятся в этом смысле исполнителями», - добавила собеседница НСН.

Согласно опросам SuperJob, сегодня уже 12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают стажировки школьникам и студентам младше 18 лет, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

