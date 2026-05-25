Врач назвал россиянам безопасное время для использования жвачки

Врач рекомендовал пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ воздерживаться от жвачки на голодный желудок, особенно при болях, тошноте или обострении воспаления. Такая мера помогает избежать излишней стимуляции кислотной секреции и предотвратить заброс желудочного содержимого в пищевод.

Белоусов добавил, что безопасным считается использование жвачки без сахара продолжительностью 10–20 минут после еды, не чаще двух-трёх раз в сутки.

Ранее врач напомнил, что привычка жевать жвачку, как и стремительный приём пищи или разговоры во время еды, приводит к заглатыванию лишнего воздуха, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

