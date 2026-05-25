Врач назвал россиянам безопасное время для использования жвачки

Длительное использование жевательной резинки способно негативно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат медицинских наук, Евгений Белоусов.

Специалист пояснил, что процесс жевания активирует так называемую «голодную» фазу пищеварения: стимуляция блуждающего нерва усиливает выработку слюны и рефлекторно повышает секрецию желудочного сока.

У людей без патологий это обычно не вызывает проблем, однако при повышенной кислотности, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) или активном гастрите жевание натощак способно усилить изжогу, тяжесть и дискомфорт.

Врач рекомендовал пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ воздерживаться от жвачки на голодный желудок, особенно при болях, тошноте или обострении воспаления. Такая мера помогает избежать излишней стимуляции кислотной секреции и предотвратить заброс желудочного содержимого в пищевод.

Белоусов добавил, что безопасным считается использование жвачки без сахара продолжительностью 10–20 минут после еды, не чаще двух-трёх раз в сутки.

Ранее врач напомнил, что привычка жевать жвачку, как и стремительный приём пищи или разговоры во время еды, приводит к заглатыванию лишнего воздуха, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
