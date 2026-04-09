В Москве ожидается пик арктического похолодания
В ближайшие сутки в Москве и области ожидается пик арктического вторжения, который приведет к резкому похолоданию и гололедице. Об этом «Ленте.ру» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в ночь на пятницу температура опустится до 0 — минус 3, а на дорогах образуется слой льда толщиной до 1,9 миллиметра. Погодные условия затронут не только столицу, но и соседние регионы. Специалист призвал водителей и пешеходов соблюдать осторожность.
Как отметил Тишковец, уже к выходным влияние циклона начнет ослабевать, осадки сократятся, а температура постепенно пойдет вверх. В субботу возможны смешанные осадки, а в воскресенье — кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до плюс 10 и выше, что соответствует климатической норме.
По прогнозу синоптика, на следующей неделе весенняя погода окончательно вернется. Основное потепление ожидается во второй половине недели, когда температура может достичь как минимум плюс 15, передает «Радиоточка НСН».
