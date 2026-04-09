В Москве ожидается пик арктического похолодания

В ближайшие сутки в Москве и области ожидается пик арктического вторжения, который приведет к резкому похолоданию и гололедице. Об этом «Ленте.ру» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на пятницу температура опустится до 0 — минус 3, а на дорогах образуется слой льда толщиной до 1,9 миллиметра. Погодные условия затронут не только столицу, но и соседние регионы. Специалист призвал водителей и пешеходов соблюдать осторожность.