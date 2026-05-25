Чернышенко назвал сроки приемной кампании в вузах и колледжах в 2026 году

Приём документов в высшие учебные заведения и организации среднего профессионального образования стартует 20 июня и завершится 15 августа. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передаёт «Интерфакс».

Вице-премьер отметил, что подготовка к кампании вышла на финальный этап, и важно обеспечить её прозрачное, качественное и безопасное проведение. Абитуриентам предложат на выбор свыше 620 тысяч бюджетных мест в вузах и порядка 880 тысяч — на программах среднего профессионального образования.

Основной объём мест распределён по инженерным и техническим направлениям, поскольку цель — помочь молодым людям выбрать востребованные на рынке труда специальности.

В колледжах и техникумах при наличии свободных мест приём продолжится до 25 ноября. Такая мера позволит абитуриентам, не прошедшим по конкурсу в первую волну, воспользоваться дополнительными возможностями.

Количество мест для целевого приёма в высшем образовании превысит 83 тысячи. Наибольшая часть из них предусмотрена по направлениям в сфере медицины, инженерного дела, педагогики и сельского хозяйства.

ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
