Чернышенко назвал сроки приемной кампании в вузах и колледжах в 2026 году
Приём документов в высшие учебные заведения и организации среднего профессионального образования стартует 20 июня и завершится 15 августа. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передаёт «Интерфакс».
Вице-премьер отметил, что подготовка к кампании вышла на финальный этап, и важно обеспечить её прозрачное, качественное и безопасное проведение. Абитуриентам предложат на выбор свыше 620 тысяч бюджетных мест в вузах и порядка 880 тысяч — на программах среднего профессионального образования.
Основной объём мест распределён по инженерным и техническим направлениям, поскольку цель — помочь молодым людям выбрать востребованные на рынке труда специальности.
В колледжах и техникумах при наличии свободных мест приём продолжится до 25 ноября. Такая мера позволит абитуриентам, не прошедшим по конкурсу в первую волну, воспользоваться дополнительными возможностями.
Количество мест для целевого приёма в высшем образовании превысит 83 тысячи. Наибольшая часть из них предусмотрена по направлениям в сфере медицины, инженерного дела, педагогики и сельского хозяйства.
Ранее эксперт сообщил о росте интереса абитуриентов к педагогическому образованию, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В АТОР призвали увеличить штрафы за мусор туристов в заповедниках
- Чернышенко назвал сроки приемной кампании в вузах и колледжах в 2026 году
- Лавров предупредил Рубио о начале ударов ВС РФ по объектам ВСУ в Киеве
- Булыкин объяснил, почему россияне стали меньше смотреть футбол
- Путин освободил бойцов СВО от погашения просроченных кредитов
- Зумеры усугубляют дефицит кадров из-за любви к собственному бизнесу
- Врач назвал россиянам безопасное время для использования жвачки
- Путин утвердил закон о защите исторической правды
- Нет выбора: Почему мигранты не уйдут от пошлин в 30-50 тысяч рублей
- В Госдуме поддержали идею разрешить мотоциклистам двигаться по выделенкам