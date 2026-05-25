Чернышенко назвал сроки приемной кампании в вузах и колледжах в 2026 году

Основной объём мест распределён по инженерным и техническим направлениям, поскольку цель — помочь молодым людям выбрать востребованные на рынке труда специальности.

В колледжах и техникумах при наличии свободных мест приём продолжится до 25 ноября. Такая мера позволит абитуриентам, не прошедшим по конкурсу в первую волну, воспользоваться дополнительными возможностями.

Количество мест для целевого приёма в высшем образовании превысит 83 тысячи. Наибольшая часть из них предусмотрена по направлениям в сфере медицины, инженерного дела, педагогики и сельского хозяйства.

Ранее эксперт сообщил о росте интереса абитуриентов к педагогическому образованию, пишет 360.ru.

