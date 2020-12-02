Москвичам пообещали солнечные выходные, ледяные иглы и алмазную пыль

В первый день зимы в Москве пошёл снег. По прогнозам синоптиков Метеобюро, устойчивый снежный покров сформируется в течение недели, а также ожидается похолодание.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью НСН отметил, что минусовая температура в столице на этой неделе будет соответствовать климатической норме.