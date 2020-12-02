Москвичам пообещали солнечные выходные, ледяные иглы и алмазную пыль
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» в эфире НСН рассказал, какая погода ждет москвичей в грядущие выходные.
В первый день зимы в Москве пошёл снег. По прогнозам синоптиков Метеобюро, устойчивый снежный покров сформируется в течение недели, а также ожидается похолодание.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью НСН отметил, что минусовая температура в столице на этой неделе будет соответствовать климатической норме.
«Зима в столице стартовала со скоротечных зарядов снега, восстановился, пусть скромный, но все-таки снежный покров толщиной 2-4 сантиметра, также зафиксированы похолодание и гололедица. Так, если первого декабря в течение суток столбики термометров понизились до нуля, то к концу недели ночами ударят морозы до минус пяти-десяти градусов, а днем уже не выше нуля и минус пяти, что соответствует климатической норме. К выходным из-за облаков станет выглядывать солнце, а в четверг, пятницу и субботу из атмосферы при высокой влажности воздуха кое-где возможны даже высыпания так называемой алмазной пыли, ледяных игл – это мельчайшие ледяные кристаллы, иногда называемые осадками ясного неба», – рассказал он.
Также Тишковец в беседе с НСН спорно воспринял желание Илона Маска создать на Марсе земной климат.
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