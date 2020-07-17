Вильфанд: Метеозависимость не доказана

Женщины страдают от плохой погоды чаще мужчин. Помимо физических особенностей организма, причиной метеозависимости может быть внушение, привитое с детства, что в плохую погоду непременно портится настроение. Об этом пишут РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН отметил, что научных доказательств зависимости человека от погоды практически нет.