Вильфанд: Метеозависимость не доказана

Женщины страдают от плохой погоды чаще мужчин. Помимо физических особенностей организма, причиной метеозависимости может быть внушение, привитое с детства, что в плохую погоду непременно портится настроение. Об этом пишут РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН отметил, что научных доказательств зависимости человека от погоды практически нет.

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«Я такой статистики не знаю. Метеозависимость – это вообще особая тема. Ведь на самом деле доказательств зависимости человека от погоды не очень-то много. Когда речь идет о резком изменении давления, о работе сосудов и сердца в этот момент, медики очень осторожно относятся к этим выводам. Я бы сказал, что это бытовое мнение. Но женщины, конечно, более эмоциональные, поэтому думаю, что изначально вопрос сформулирован правильно», – сказал он.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эксклюзивном интервью НСН рассказал, что резкие изменения погоды, наблюдающиеся этим летом в центральной части России, продолжатся.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииПогодаРоман Вильфанд
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