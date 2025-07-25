В столичном регионе в грядущие выходные установится теплая и ясная погода, которая сохранится почти до конца июля, небольшие дожди возможны только на западе Центрального федерального округа. Об этом НСН заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что проливных дождей в конце июля в Москве и Подмосковье ждать не стоит.

«Нас ждет типичная июльская погода без экстремальных проливных дождей, которые мы видели на прошлой неделе и которые частично затапливали Москву. Погода будет в целом без осадков, это касается в первую очередь Москвы и Подмосковья, Тульской области и всей восточной половины Центрального федерального округа (Ярославская, Костромская, Рязанская, Владимирская области). Такая погода сохранится практически до конца июля с температурой +24…29, в Липецкой и Тамбовской областях вполне возможны и +30. Что касается западных областей, здесь ситуация несколько сложнее. Там поднимается фронтальная зона с юго-запада, и она идет сначала достаточно уверенно, а потом притормаживает где-то на линии Вязьмы, Калуги и дальше на юг. К западу от Вязьмы и Калуги, скорее всего, будут кратковременные дожди с грозами. Они не будут носить характер потопа. Погода будет также теплой», — сказал Шувалов.

Собеседник НСН также пообещал комфортную температуру воды для жителей столичного региона.

«Среднесуточная температура +20, поэтому можно с большим удовольствием нырять и в субботу, и в воскресенье», — подытожил он.

Ранее Шувалов заявил, что тропические ливни в центральной России теперь станут нормой.

