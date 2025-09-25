Москвичам назвали среднюю цену ремонта для однокомнатной квартиры
Рост цен на стройматериалы и товары для дома охладил желание россиян проводить ремонт, заявил НСН Евгений Шлеменков.
Обычный московский ремонт обойдется в миллион рублей, а дизайнерский в три раза дороже, рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков в беседе с НСН.
Посещаемость магазинов с товарами для дома упала в январе-августе 2025 года на 18% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. Потребители отказываются от мебели, стройматериалов и ремонтных работ, сообщает «Коммерсантъ». Шлеменков отметил, что из-за этого выросла и цена ремонта.
«В последние два года все были рады высоким ставка по депозитам и копили деньги. Поэтому россияне откладывали все траты. Интерес к проведению ремонта упал. Затем пошла вся эта петрушка, в том числе и с тем, что магазины один за другим закрываются. Они пытаются исправить ситуацию, повышая цены: на товары для дома выросли на 20%, а на стройматериалы даже до 40%. Но это тупиковая дорога, так как потом все делают скидки, распродажи. Сегодня ситуация такова, что бюджетный вариант ремонта в Москве для однокомнатной квартиры обойдется минимум в миллион рублей, а дизайнерский уже в три», — указал он.
Ранее Шлеменков объяснил НСН, как рынок стройматериалов мешает застройщикам.
