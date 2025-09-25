Обычный московский ремонт обойдется в миллион рублей, а дизайнерский в три раза дороже, рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков в беседе с НСН.



Посещаемость магазинов с товарами для дома упала в январе-августе 2025 года на 18% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. Потребители отказываются от мебели, стройматериалов и ремонтных работ, сообщает «Коммерсантъ». Шлеменков отметил, что из-за этого выросла и цена ремонта.