Москвичам назвали среднюю цену ремонта для однокомнатной квартиры

Рост цен на стройматериалы и товары для дома охладил желание россиян проводить ремонт, заявил НСН Евгений Шлеменков.

Обычный московский ремонт обойдется в миллион рублей, а дизайнерский в три раза дороже, рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков в беседе с НСН.

Посещаемость магазинов с товарами для дома упала в январе-августе 2025 года на 18% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. Потребители отказываются от мебели, стройматериалов и ремонтных работ, сообщает «Коммерсантъ». Шлеменков отметил, что из-за этого выросла и цена ремонта.

Россиянам рассказали о способах снизить плату за капремонт
«В последние два года все были рады высоким ставка по депозитам и копили деньги. Поэтому россияне откладывали все траты. Интерес к проведению ремонта упал. Затем пошла вся эта петрушка, в том числе и с тем, что магазины один за другим закрываются. Они пытаются исправить ситуацию, повышая цены: на товары для дома выросли на 20%, а на стройматериалы даже до 40%. Но это тупиковая дорога, так как потом все делают скидки, распродажи. Сегодня ситуация такова, что бюджетный вариант ремонта в Москве для однокомнатной квартиры обойдется минимум в миллион рублей, а дизайнерский уже в три», — указал он.

Ранее Шлеменков объяснил НСН, как рынок стройматериалов мешает застройщикам.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
ТЕГИ:СтроительствоКвартирыРемонт

Горячие новости

Все новости

партнеры