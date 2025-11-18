Россиянам посоветовали бороться с депрессией с помощью танцев

Он отметил, что систематические исследования показали, что у регулярно танцующих людей отмечается улучшение настроения и снижение стресса по сравнению с сидящими на диване.

По его словам, занятия танцами, особенно регулярные, снижали депрессию, в том числе, у людей с лёгкими когнитивными нарушениями.

«Таким образом, танцы — это не просто физическая активность. Это проверенный научно способ зарядиться энергией, улучшить настроение и противостоять унынию», — заключил Побегалов.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что сладкая газировка и выпечка могут приводить к депрессии, если употреблять эту продукцию в большом количестве.