Россиянам посоветовали бороться с депрессией с помощью танцев
Кардионагрузки и занятия танцами снижают симптомы депрессии и тревоги у взрослых. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил международный фитнес-презентер, хорео-мастер LDFA Сергей Побегалов.
Он отметил, что систематические исследования показали, что у регулярно танцующих людей отмечается улучшение настроения и снижение стресса по сравнению с сидящими на диване.
По его словам, занятия танцами, особенно регулярные, снижали депрессию, в том числе, у людей с лёгкими когнитивными нарушениями.
«Таким образом, танцы — это не просто физическая активность. Это проверенный научно способ зарядиться энергией, улучшить настроение и противостоять унынию», — заключил Побегалов.
Ранее диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что сладкая газировка и выпечка могут приводить к депрессии, если употреблять эту продукцию в большом количестве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву
- Продюсер исключил изменение репертуара Шамана после свадьбы с Мизулиной
- Россиян предупредили об ответственности за игру S.T.A.L.K.E.R
- Россиянам посоветовали бороться с депрессией с помощью танцев
- Госдума одобрила ужесточение налоговых условий для иноагентов
- Пассивный вход и атмосфера: Почему россияне готовы менять работу за небольшую прибавку
- В Польше после взрыва на железной дороге введут третий уровень опасности
- В Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывное устройство
- Разъедает всё хорошее: Какие продукты могут привести к депрессии
- Кинотеатры объяснили любовь ВЦИОМ к фильму «Август»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru