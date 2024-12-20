Смету не предсказать: Рост цен на стройматериалы замедляет решимость застройщиков
Не только девелоперы, но и люди, занимающиеся частным строительством, испытывают трудности на фоне повышения стоимости стройматериалов, сообщил НСН Евгений Шлеменков.
Вице-президент общественной организации «Опора России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в интервью НСН заявил, что с ростом цен на стройматериалы девелоперы все реже могут подсчитать на старте, какой будет финальная смета проекта.
С 2021 года стройматериалы в среднем подорожали на 64%, что является критичным показателем, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК. По его словам, материалы составляют от 30 до 70% стоимости строительства. Однако несмотря на то, что строить стало «объективно дороже», в России пока нет юридического механизма, чтобы повлиять на этот процесс. Шлеменков заметил, что застройщики в текущих реалиях никогда не знают наверняка, к каким сметам выйдут при завершении проекта.
«К сожалению, сегодня в начале строительства ты не понимаешь, на какие цены и сметы выйдешь в конце реализации проекта. У застройщиков есть определенная настороженность при открытии новых проектов. При этом цены растут не только на стройматериалы. Частники тоже в тяжелом положении. Примерно треть индивидуальных домов, которые начаты в прошлом и позапрошлом годах, недостроены именно потому, что цены выросли, люди не справляются. Как правило, если человек не может рассчитать, на что выйдет, он не влезает в стройку. Вместо этого берет свои накопленные деньги, и кладет их на депозит, что сегодня достаточно выгодно, и говорит: "подожду"», - заявил он.
По словам собеседника НСН, девелоперы, которые работают по государственным контрактам, находятся в более выигрышном положении, поскольку всегда могут привлечь дополнительные источники финансирования.
«На госконтрактах обычно можно привлечь помощь государства. Если какие-то объекты из федеральных программ тормозятся из-за цен, принимают решение об увеличении сметы. К сожалению, у частных застройщиков такого пути нет, выкручивайся как можешь. Есть проблемы и с заемными деньгами. При этом предприятие-изготовитель стройматериалов вряд ли пойдет на большие скидки, если заказчик – государство. В производстве рост цен компенсирует государство, что тоже плохо, поскольку это наш бюджет», - подытожил он.
Ранее руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик сообщил «Радиоточке НСН», что российские девелоперы все чаще сокращают сотрудников, которые занимаются маркетингом, поскольку в III и IV кварталах 2024 года количество продаж квартир в новостройках упало более чем на 30%.
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