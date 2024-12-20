Смету не предсказать: Рост цен на стройматериалы замедляет решимость застройщиков

С 2021 года стройматериалы в среднем подорожали на 64%, что является критичным показателем, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК. По его словам, материалы составляют от 30 до 70% стоимости строительства. Однако несмотря на то, что строить стало «объективно дороже», в России пока нет юридического механизма, чтобы повлиять на этот процесс. Шлеменков заметил, что застройщики в текущих реалиях никогда не знают наверняка, к каким сметам выйдут при завершении проекта.

«К сожалению, сегодня в начале строительства ты не понимаешь, на какие цены и сметы выйдешь в конце реализации проекта. У застройщиков есть определенная настороженность при открытии новых проектов. При этом цены растут не только на стройматериалы. Частники тоже в тяжелом положении. Примерно треть индивидуальных домов, которые начаты в прошлом и позапрошлом годах, недостроены именно потому, что цены выросли, люди не справляются. Как правило, если человек не может рассчитать, на что выйдет, он не влезает в стройку. Вместо этого берет свои накопленные деньги, и кладет их на депозит, что сегодня достаточно выгодно, и говорит: "подожду"», - заявил он.