Россиян предупредили об ответственности за игру S.T.A.L.K.E.R

Он пояснил, что ответственность наступает только после официального признания организации нежелательной. Поэтому теперь не следует покупать продукцию компании, не играть в её проекты в сети и, желательно, не хранить их на компьютере.

Соловьёв отметил, что в противном случае граждане могут быть привлечены к административной ответственности по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Она предусматривает штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей. За повторное предусмотрена уже уголовна ответственность.

«Осуществление деятельности организации, признанной нежелательной, наказывается штрафом до полумиллиона рублей, обязательными или принудительными работами, а также лишением свободы на срок до четырёх лет», — заключил юрист.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что компания GSC Game World, которая является разработчиком игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки», была признана нежелательной в России за распространение русофобского контента и сбор средств для нужд украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

