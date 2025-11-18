Россиян предупредили об ответственности за игру S.T.A.L.K.E.R
Игры признанной в РФ нежелательной украинской компании GSC Game World, которые были приобретёны до принятия соответствующего решения Генпрокуратуры, не будет грозить россиянам ответственностью. Как пишет RT, об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Он пояснил, что ответственность наступает только после официального признания организации нежелательной. Поэтому теперь не следует покупать продукцию компании, не играть в её проекты в сети и, желательно, не хранить их на компьютере.
Соловьёв отметил, что в противном случае граждане могут быть привлечены к административной ответственности по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Она предусматривает штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей. За повторное предусмотрена уже уголовна ответственность.
«Осуществление деятельности организации, признанной нежелательной, наказывается штрафом до полумиллиона рублей, обязательными или принудительными работами, а также лишением свободы на срок до четырёх лет», — заключил юрист.
Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что компания GSC Game World, которая является разработчиком игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки», была признана нежелательной в России за распространение русофобского контента и сбор средств для нужд украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер исключил изменение репертуара Шамана после свадьбы с Мизулиной
- Россиян предупредили об ответственности за игру S.T.A.L.K.E.R
- Россиянам посоветовали бороться с депрессией с помощью танцев
- Госдума одобрила ужесточение налоговых условий для иноагентов
- Пассивный вход и атмосфера: Почему россияне готовы менять работу за небольшую прибавку
- В Польше после взрыва на железной дороге введут третий уровень опасности
- В Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывное устройство
- Разъедает всё хорошее: Какие продукты могут привести к депрессии
- Кинотеатры объяснили любовь ВЦИОМ к фильму «Август»
- Разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной организацией в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru