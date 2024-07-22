«Главное — подготовка»: Как машине родом из СССР покорилась кругосветка

«Я читал о пробеге на “ВАЗ-2101” (“копейке”) вокруг света, про другие модели, которые проходили безумные расстояния. Лично наблюдал пробег автомобиля “Ока”по бездорожью на полуострове Рыбачий», — сказал Моржаретто.

Впрочем, по мнению собеседника НСН, многое зависит от ухода за автомобилем, и тогда столь внушительное путешествие под силу любой машине.

«Если любой старый автомобиль содержать в порядке и за ним очень тщательно ухаживать, он способен на подвиги. Хотя дальнее путешествие связано с определенными проблемами с точки зрения и надежности, и комфорта. Для советского автомобиля, его водителя и пассажиров это, безусловно, подвиг», — отметил автоэксперт.

В свою очередь вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр также согласился с тем, что любой автомобиль необходимо тщательно подготовить перед таким путешествием, и рассказал о своих достижениях.

«Любой современный автомобиль 28 тысяч километров проедет. Я преодолевал на Toyota Hilux 17 тысяч километров — до пустыни Сахары и обратно. При этом на моем пути было все-таки жесткое бездорожье, а ребята на “Москвиче” ехали по дорогам общего пользования. Напомню, что автомобиль “Москвич-412” участвовал в международных гонках, но за время одной из гонок ему поменяли аж 12 коробок передач. Конечно, у людей, которые ехали на этом “Москвиче”, что-то ломалось, выходило из строя, они устраняли поломку и ехали дальше. Их основной задачей было проехать это расстояние, привлечь к себе внимание и продемонстрировать возможности классического советского автомобиля с французскими корнями», — резюмировал он.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что около 32% россиян в течение последнего года совершили как минимум одну туристическую поездку по стране на автомобиле.

