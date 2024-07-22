«Главное — подготовка»: Как машине родом из СССР покорилась кругосветка
Расстояние в 28 тысяч километров вполне преодолимо для советского автомобиля, если должным образом следить за ним, сказал автоэксперт Игорь Моржаретто.
Дальнее путешествие на советском автомобиле сопряжено с трудностями, касающимися надежности и комфорта, однако случай с путешествием на «Москвиче» по России не единственный — так, «ВАЗ-2101» даже побывал в кругосветном путешествии. Об этом НСН заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.
Группа россиян во главе с Александром Еликовым ранее проехала на сорокалетнем «Москвиче-412» от Москвы до Магадана и также объездила Заполярье и Якутию. Длина маршрута составила 28 тысяч километров. Об этом Еликов сообщил в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Моржаретто рассказал, какие еще советские автомобили участвовали в выдающихся пробегах.
«Я читал о пробеге на “ВАЗ-2101” (“копейке”) вокруг света, про другие модели, которые проходили безумные расстояния. Лично наблюдал пробег автомобиля “Ока”по бездорожью на полуострове Рыбачий», — сказал Моржаретто.
Впрочем, по мнению собеседника НСН, многое зависит от ухода за автомобилем, и тогда столь внушительное путешествие под силу любой машине.
«Если любой старый автомобиль содержать в порядке и за ним очень тщательно ухаживать, он способен на подвиги. Хотя дальнее путешествие связано с определенными проблемами с точки зрения и надежности, и комфорта. Для советского автомобиля, его водителя и пассажиров это, безусловно, подвиг», — отметил автоэксперт.
В свою очередь вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр также согласился с тем, что любой автомобиль необходимо тщательно подготовить перед таким путешествием, и рассказал о своих достижениях.
«Любой современный автомобиль 28 тысяч километров проедет. Я преодолевал на Toyota Hilux 17 тысяч километров — до пустыни Сахары и обратно. При этом на моем пути было все-таки жесткое бездорожье, а ребята на “Москвиче” ехали по дорогам общего пользования. Напомню, что автомобиль “Москвич-412” участвовал в международных гонках, но за время одной из гонок ему поменяли аж 12 коробок передач. Конечно, у людей, которые ехали на этом “Москвиче”, что-то ломалось, выходило из строя, они устраняли поломку и ехали дальше. Их основной задачей было проехать это расстояние, привлечь к себе внимание и продемонстрировать возможности классического советского автомобиля с французскими корнями», — резюмировал он.
Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что около 32% россиян в течение последнего года совершили как минимум одну туристическую поездку по стране на автомобиле.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ выпустил предупреждение для россиян в Кении
- Глюкоза назвала антидепрессанты причиной своего скандального выступления
- В Чечне поддержали блогера Тамаева в конфликте с Мизулиной
- СК раскрыл схему заселения нелегалов в жилье умерших собственников
- СМИ: США планируют открыть южный фронт против России через Армению
- Комитет Госдумы одобрил доплату для пенсионеров старше 80 лет
- Офис RT Arabic в секторе Газа разрушен
- В горах Северной Осетии ищут заблудившуюся группу из 12 туристов
- В Госдуме призвали ужесточить контроль за ведущими медицинские блоги
- В Кабардино-Балкарии оштрафовали не вставших во время гимна России жителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru