Москве пообещали в пятницу самый мощный более чем за полвека снегопад
В центральной России на этой неделе ожидаются затяжные снегопады. Об этом сообщил в Telegram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в Москве в пятницу, 15 декабря, прогнозируется выпадение 19–24 мм осадков, что составляет почти 40% от месячной нормы. Синоптик пояснил, что снегопады связаны с прохождением средиземноморского циклона.
Предстоящий снегопад в столице станет самым мощным более чем за полвека, отметил Тишковец.
По данным Гидрометцентра снег в Москве будет идти до конца недели. Сегодня, 11 декабря, в Москве также ожидается снег, гололедица. Температура воздуха –5...–7 градусов. Завтра синоптики также обещают снег, местами сильный и с метелью.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, что аномальные морозы начнут отступать уже в понедельник, но рекорды будут быть уже снегопады.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru