Москве пообещали в пятницу самый мощный более чем за полвека снегопад

Предстоящий снегопад в столице станет самым мощным более чем за полвека, отметил Тишковец.

По данным Гидрометцентра снег в Москве будет идти до конца недели. Сегодня, 11 декабря, в Москве также ожидается снег, гололедица. Температура воздуха –5...–7 градусов. Завтра синоптики также обещают снег, местами сильный и с метелью.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, что аномальные морозы начнут отступать уже в понедельник, но рекорды будут быть уже снегопады.







