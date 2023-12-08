«Опасное явление!»: Аномальные морозы в Москве отступят только ко вторнику
Роман Вильфанд заявил НСН, что выходные в столице еще будут аномально холодными, а на следующей неделе рекорды бить уже будет снег.
Выходные в столице еще будут аномально морозными, холода начнут отступать уже в понедельник, а во вторник потеплеет до 8 градусов ниже нуля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН.
«Морозы задержатся и будут очень сильными, но все-таки восточнее Москвы – Омская, Томская области, Красноярский край, Забайкалье, Якутия – температуры очень низкие, на 10 градусов ниже нормы. В Москве температура ниже нормы на 7-9 градусов в субботу и воскресенье, это опасное явление. Затем постепенное повышение температуры, но температура все равно будет отрицательная: ночью до 12 градусов ниже нуля, дневные – до 8 градусов ниже нуля. Температура низкая, но аномальных холодов в Москве на следующей неделе уже не будет, начиная со вторника, понедельник еще будет переходным днем. Воздушные массы будут уже поступать не с востока, а с запада. Критичные морозы начнут отступать», - отметил он.
На следующей неделе за обновление рекордов будет отвечать снег, который ожидается в столице со вторника, добавил Вильфанд.
«Со вторника начнется снег, мощного снегопада ждать не стоит, но снег будет выпадать в день по полтора-два миллиметра, высота снежного покрова будет увеличиваться, а она сейчас рекордно высокая. Никогда еще ранее в Москве в это время таких сугробов не было – 34-40 сантиметров. Невероятно снежный месяц сейчас. На следующей неделе сугробы еще подрастут», - заключил собеседник НСН.
В минувшие выходные прошел 17-й тур чемпионата России по футболу, который ознаменовался погодным скандалом. Так, ЦСКА на домашней арене обыграл «Ростов» на заснеженном поле, несмотря на жалобы игроков на нулевую видимость из-за снегопада, а главный тренер гостей Валерий Карпин назвал решение не переносить матч убийством футбола, передает «Радиоточка НСН».
8 декабря свой футбольный матч в Москве должен провести «Локомотив», в субботу, 9 декабря – «Спартак».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесли проект о продлении выплат пособия по уходу за ребенком до 3 лет
- Автоэксперт Иванский: При низких температурах износ деталей усиливается в 10 раз
- Генпрокурор Краснов поручил проверить ситуацию с ценами на куриные яйца
- В S7 опровергли сообщения о возгорании двигателей самолета Новосибирск-Москва
- В Финляндии решили освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину
- Детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену построят в Новой Москве
- Имущество на 39 млн руб. арестовано по делу экс-замминистра культуры Яриловой
- В Москве нашли мужчину, оставившего шприц с мефедроном в каршеринге
- Дело возбудили против отца открывшей стрельбу школьницы в Брянске
- В Новосибирске восемь человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru