«Опасное явление!»: Аномальные морозы в Москве отступят только ко вторнику

«Морозы задержатся и будут очень сильными, но все-таки восточнее Москвы – Омская, Томская области, Красноярский край, Забайкалье, Якутия – температуры очень низкие, на 10 градусов ниже нормы. В Москве температура ниже нормы на 7-9 градусов в субботу и воскресенье, это опасное явление. Затем постепенное повышение температуры, но температура все равно будет отрицательная: ночью до 12 градусов ниже нуля, дневные – до 8 градусов ниже нуля. Температура низкая, но аномальных холодов в Москве на следующей неделе уже не будет, начиная со вторника, понедельник еще будет переходным днем. Воздушные массы будут уже поступать не с востока, а с запада. Критичные морозы начнут отступать», - отметил он.

На следующей неделе за обновление рекордов будет отвечать снег, который ожидается в столице со вторника, добавил Вильфанд.

«Со вторника начнется снег, мощного снегопада ждать не стоит, но снег будет выпадать в день по полтора-два миллиметра, высота снежного покрова будет увеличиваться, а она сейчас рекордно высокая. Никогда еще ранее в Москве в это время таких сугробов не было – 34-40 сантиметров. Невероятно снежный месяц сейчас. На следующей неделе сугробы еще подрастут», - заключил собеседник НСН.

В минувшие выходные прошел 17-й тур чемпионата России по футболу, который ознаменовался погодным скандалом. Так, ЦСКА на домашней арене обыграл «Ростов» на заснеженном поле, несмотря на жалобы игроков на нулевую видимость из-за снегопада, а главный тренер гостей Валерий Карпин назвал решение не переносить матч убийством футбола, передает «Радиоточка НСН».

8 декабря свой футбольный матч в Москве должен провести «Локомотив», в субботу, 9 декабря – «Спартак».

