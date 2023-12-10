«Фобос»: высота сугробов в Москве побьет рекорд 104-летней давности
На следующей неделе высота сугробов в Москве побьет рекорд 104-летней давности, говорится в прогнозе центра погоды «Фобос».
По данным синоптиков, на следующей неделе в Москве пройдут затяжные снегопады. Сугробы вырастут на 7-10 сантиметров.
Местами снежный покров достигнет 50 сантиметров. Это в 1,5 раза выше рекордных сугробов 1919 года, когда максимум составлял 33 сантиметра.
При этом аномальные морозы пойдут на спад к середине недели. Дневная температура не будет опускаться ниже минус шести градусов.
В беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве будет лежать снег, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru