«Фобос»: высота сугробов в Москве побьет рекорд 104-летней давности

По данным синоптиков, на следующей неделе в Москве пройдут затяжные снегопады. Сугробы вырастут на 7-10 сантиметров.

Местами снежный покров достигнет 50 сантиметров. Это в 1,5 раза выше рекордных сугробов 1919 года, когда максимум составлял 33 сантиметра.

При этом аномальные морозы пойдут на спад к середине недели. Дневная температура не будет опускаться ниже минус шести градусов.

В беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве будет лежать снег, передает «Радиоточка НСН».

