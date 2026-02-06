Бесплатные VPN могут привести к блокировкам банковских сервисов
Бесплатные VPN-сервисы могут нести серьезные риски для пользователей, поскольку фактически «оплачиваются» не деньгами, а персональными данными и снижением уровня цифровой безопасности. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая кафедрой информационной безопасности РТУ МИРЭА Елена Максимова.
По ее словам, при отсутствии платы со стороны пользователей такие сервисы часто зарабатывают на скрытом сборе и продаже интернет-трафика. Подключаясь к бесплатному VPN, человек передает оператору историю просмотров, учетные данные и информацию о финансовых операциях, которые могут быть переданы третьим лицам.
Эксперт также предупредила о технических угрозах. Многие бесплатные VPN используют устаревшие протоколы шифрования или содержат вредоносный код. В результате данные могут быть перехвачены, а устройство пользователя — незаметно вовлечено в противоправную деятельность, включая кибератаки и рассылку спама.
Кроме того, IP-адреса бесплатных VPN часто попадают в черные списки банков и государственных сервисов, что может привести к блокировке доступа к онлайн-банкингу или личным кабинетам. В качестве более безопасного варианта Максимова рекомендовала комплексный подход к цифровой защите и использование проверенных платных VPN с прозрачной политикой конфиденциальности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премия «Ника» объявила лонг-лист фильмов за 2025 год
- В РСТ заявили, что российских туристов с Кубы отправят домой в ближайшее время
- Фиктивные браки с участниками СВО могут обернуться колонией до 10 лет
- Китай уже строит: Когда 3D-принтеры заменят людей при строительстве частных домов
- Бесплатные VPN могут привести к блокировкам банковских сервисов
- Россиянам назвали неочевидные причины запрета на выезд за границу
- Трамп удалил видео с Обамой и его супругой Мишель в образе обезьян
- Минобороны сообщило о двух сбитых дронах над Курской областью
- В Британии прошли обыски у бывшего посла в США, дружившего с Эпштейном
- Полвека ждать не придется? Трунов назвал условия отмены запрета Сабурову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru