Бесплатные VPN могут привести к блокировкам банковских сервисов

Бесплатные VPN-сервисы могут нести серьезные риски для пользователей, поскольку фактически «оплачиваются» не деньгами, а персональными данными и снижением уровня цифровой безопасности. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая кафедрой информационной безопасности РТУ МИРЭА Елена Максимова.

По ее словам, при отсутствии платы со стороны пользователей такие сервисы часто зарабатывают на скрытом сборе и продаже интернет-трафика. Подключаясь к бесплатному VPN, человек передает оператору историю просмотров, учетные данные и информацию о финансовых операциях, которые могут быть переданы третьим лицам.