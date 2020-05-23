Москва проводит самое крупное в мире тестирование на антитела к COVID-19

От 3 до 6 миллионов человек планируется обследовать на наличие антител к коронавирусу в Москве. Это самое большое число участников подобного тестирования в мире, заявил журналистам на онлайн пресс-конференции глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

«Москва начала самый масштабный в мире, беспрецедентный проект исследования популяционного иммунитета в мегаполисе. <…> Количество, объем исследования от 3 до 6 миллионов, это, конечно, беспрецедентный объем исследований», - заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы.

В Центре Гамалеи рассказали о сроках начала производства вакцины от COVID

Хрипун отметил, что понимание механизмов формирования иммунитета поможет властям подготовиться к следующей волне COVID-19.

«Оно позволит нам, медикам, врачам-эпидемиологам, готовиться к следующей волне, которая, вероятнее всего, будет в той или иной мере», - сказал представитель мэрии.

Он также назвал сроки, когда москвичи смогут узнавать о результатах тестирования. С 23 мая каждые две недели москвичам будут сообщать результаты по наличию иммуноглобулина G, каждый месяц - об уровне иммуноглобулина М.

Ранее главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН рассказал о россиянах, которым не понадобится вакцинация от коронавируса.

«Сначала нужно посмотреть, есть ли у человека защитные антитела. Например, многие молодые люди не болели, но у них обнаружены антитела. Это значит, что произошла естественная иммунизация, то, что называется «коллективный иммунитет». Без вакцины полностью справиться с этой пандемией не удастся» - сказал Феликс Ершов.

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ФОТО: pixabay.com
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