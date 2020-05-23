Москва проводит самое крупное в мире тестирование на антитела к COVID-19

Хрипун отметил, что понимание механизмов формирования иммунитета поможет властям подготовиться к следующей волне COVID-19.

«Оно позволит нам, медикам, врачам-эпидемиологам, готовиться к следующей волне, которая, вероятнее всего, будет в той или иной мере», - сказал представитель мэрии.

Он также назвал сроки, когда москвичи смогут узнавать о результатах тестирования. С 23 мая каждые две недели москвичам будут сообщать результаты по наличию иммуноглобулина G, каждый месяц - об уровне иммуноглобулина М.

Ранее главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН рассказал о россиянах, которым не понадобится вакцинация от коронавируса.

«Сначала нужно посмотреть, есть ли у человека защитные антитела. Например, многие молодые люди не болели, но у них обнаружены антитела. Это значит, что произошла естественная иммунизация, то, что называется «коллективный иммунитет». Без вакцины полностью справиться с этой пандемией не удастся» - сказал Феликс Ершов.

