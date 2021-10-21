Москва продлит часть санитарных мер для борьбы с COVID-19 после 8 ноября

По его словам, с 8 ноября 2021 года в Москве использование QR-кодов и защитных масок будет обязательным при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с участием более 500 человек.

Глава столицы добавил, что организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек рекомендуется принять аналогичные решения.

Ранее Собянин заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом каникулы в столичных школах начнутся 28 октября.

