Москва продлит часть санитарных мер для борьбы с COVID-19 после 8 ноября
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте написал, что после 8 ноября в столице останутся в силе ряд защитных мер против коронавируса. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте градоначальника.
По его словам, с 8 ноября 2021 года в Москве использование QR-кодов и защитных масок будет обязательным при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с участием более 500 человек.
Глава столицы добавил, что организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек рекомендуется принять аналогичные решения.
Ранее Собянин заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом каникулы в столичных школах начнутся 28 октября.
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