Над регионами России за ночь сбили 791 дрон ВСУ

«В течение прошедшей ночи... перехвачен и уничтожен 791 украинский беспилотный летательный аппарат», - подчеркнули в ведомстве.

Военные нейтрализовали дроны противника в Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областях. Также БПЛА сбили над Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, беспилотники ликвидировали над Азовским и Черным морями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 17 августа до утра 18 августа в сторону столицы и области летели 637 дронов, 197 из них уничтожили непосредственно над Московским регионом, отмечает Ura.ru.

