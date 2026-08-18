Над регионами России за ночь сбили 791 дрон ВСУ
Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России почти 800 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачен и уничтожен 791 украинский беспилотный летательный аппарат», - подчеркнули в ведомстве.
Военные нейтрализовали дроны противника в Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областях. Также БПЛА сбили над Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, беспилотники ликвидировали над Азовским и Черным морями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 17 августа до утра 18 августа в сторону столицы и области летели 637 дронов, 197 из них уничтожили непосредственно над Московским регионом, отмечает Ura.ru.
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