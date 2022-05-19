Москва начала приём заявок на участие в программах господдержки в условиях санкций

По её словам, подать заявку можно до 24 мая. Прошедшие отбор работодатели смогут получить гранты в форме субсидий, на что из федерального бюджета были выделены 3,36 млрд рублей.Программа поддержки позволит нам сохранить устойчивость на рынке труда.

«В программу входят организация временных и общественных работ, профессиональное обучение и дополнительное профобразование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, а также адаптация сотрудников к новому рабочему месту», - отметила Ракова.

Она добавила, что программа поддержки позволит сохранить устойчивость на рынке труда, а стабильно развивающиеся предприятия смогут создать более 58 тысяч дополнительных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столице упрощается получение детских пособий и социальной помощи для безработных.

