Москва начала приём заявок на участие в программах господдержки в условиях санкций

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о старте приёма заявок от компаний на участие в программах поддержки работников, находящихся под риском увольнения, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Ракова рассказала, как Москва помогает трудоустроиться молодым специалистам без опыта

По её словам, подать заявку можно до 24 мая. Прошедшие отбор работодатели смогут получить гранты в форме субсидий, на что из федерального бюджета были выделены 3,36 млрд рублей.Программа поддержки позволит нам сохранить устойчивость на рынке труда.

«В программу входят организация временных и общественных работ, профессиональное обучение и дополнительное профобразование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, а также адаптация сотрудников к новому рабочему месту», - отметила Ракова.

Она добавила, что программа поддержки позволит сохранить устойчивость на рынке труда, а стабильно развивающиеся предприятия смогут создать более 58 тысяч дополнительных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столице упрощается получение детских пособий и социальной помощи для безработных.

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Фото: picuki.com/akademicheskiymedia
ТЕГИ:УвольнениеТрудоустройствоГосподдержкаМосква
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