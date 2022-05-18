Ракова рассказала, как Москва помогает трудоустроиться молодым специалистам без опыта

По ее словам, специалисты службы стараются формировать реалистичные ожидания по зарплате, уровню компании или функционалу, на которые кандидат может претендовать. Ракова отметила, что в случаях, когда ожидания завышены, соискателю предлагают начать свой профессиональный путь с менее сложной позиции.

Отмечается, что с молодыми соискателями работают карьерные эксперты. Они проводят подробное интервью и определяют сильные стороны. Кроме того, эксперты помогают составить конкурентоспособное резюме, а также адаптировать его под определенную вакансию и подготовиться к собеседованию.

