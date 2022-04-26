Собянин упростил получение детских пособий и социальной помощи
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столице упрощается получение детских пособий и социальной помощи для безработных, сообщает пресс-служба московского правительства.
В частности, теперь при оценке среднедушевого дохода семьи доход гражданина, уволенного после 1 марта 2022 года и в течение трёх месяцев признанного безработным, учитываться не будет. Эта мера будет действовать при назначении ежемесячного пособия на детей, при этом выплаты назначат либо на шесть месяцев, либо до достижения ребёнком возраста трёх, семи или 18 лет.
Также среднедушевой доход не будут брать в расчёт при назначении выплаты при рождении ребёнка в семье, где родители не старше 35 лет, при заключении «социального контракта», при предоставлении адресной социальной помощи.
Кроме того, подписанное мэром постановление расширяет перечень доходов, которые не учитываются при оценке нуждаемости семей с детьми для назначения социальных выплат. В этот список включили компенсацию платы за детский сад и налоговые вычеты.
Ранее Собянин подписал постановление о выделении 7 млрд рублей на увеличение адресной социальной помощи москвичам, сообщает RT.
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