Вильфанд сообщил об опасном ультрафиолете в российских регионах
Опасный ультрафиолет может быть отмечен в ближайшие дни в регионах Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанд.
По его словам, особенно опасен он будет на Северном Кавказе.
«Вся южная половина Приволжского федерального округа, Саранская, Ульяновская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Оренбургская область, юг Башкортостана - там индекс ультрафиолетового излучения будет шесть-семь единиц», - сообщил синоптик.
Ранее Вильфанд в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что в ближайшие несколько дней никакого похолодания не предвидится.
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