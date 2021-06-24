Вильфанд сообщил об опасном ультрафиолете в российских регионах

По его словам, особенно опасен он будет на Северном Кавказе.

«Вся южная половина Приволжского федерального округа, Саранская, Ульяновская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Оренбургская область, юг Башкортостана - там индекс ультрафиолетового излучения будет шесть-семь единиц», - сообщил синоптик.

Ранее Вильфанд в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что в ближайшие несколько дней никакого похолодания не предвидится.

